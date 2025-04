Ad "Amici" sfide incrociate tra Celentano e Lettieri

In casetta viene recapitato un secondo guanto di sfida, questa volta indirizzato a Francesca, da parte della maestra Celentano. "Ho appena visto il guanto di sfida della tua insegnante. Non mi piace questo modo disonesto di fare", chiarisce la maestra. "Quando si lancia un guanto proibitivo per chi lo riceve, correttezza vorrebbe che lo si dicesse chiaramente, senza nascondersi dietro falsità che servono solo a gettare fumo negli occhi. La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia, ma non può prendere in giro me". Entrando poi nel merito del compito, dichiara: "Non userò lo stesso metodo, questo guanto di latino lo puoi eseguire ma non bene: non hai preparazione tecnica, predisposizione e attitudine".