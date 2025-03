Alessandro Siani è l'ospite della prima puntata del serale di "Amici 24". Il comico napoletano ha portato un monologo nello studio di Canale 5 in cui ha paragonato Maria De Filippi a ChatGpt: "Se non sapete che cosa dovete fare, guardate lei, lei è la vostra ChatGpt". "Con la sua intelligenza artificiale ha creato le cose più incredibili, lei ha creato Stefano De Martino, un fenomeno e non ha vinto - prosegue Siani - De Martino sa ballare, sa cantare, sa recitare, sa presentare, sa fare tutto. L'altro giorno sono andato dal notaio per un passaggio di proprietà di un'auto e l'atto me l'ha fatto Stefano De Martino, mi ha detto: Non la comprare è un pacco!", scherza. Il comico poi ha speso qualche parola sul talento, parlando della bravura di Emma, di Annalisa, di Elodie e di Giorgia e rivolgendosi ad Amadeus, new entry in giuria, ha concluso: "Il talento si vede, lo abbiamo visto a Sanremo e Ama lo sa. Quando si sente Giorgia cantare, quello è talento, tanto che a un acuto di Giorgia, Carlo Conti è sbiancato".