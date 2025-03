"Amici 24", Vybes è il secondo eliminato del primo serale

"Questo pezzo è uno storytelling e parla della depressione e della sua seconda fase che è la rinascita. Ci tenevo a portarlo, avrei voluto che qualcuno parlasse di salute mentale in televisione. Vorrei dire a tutti di non vergognarsi di chiedere aiuto, la salute mentale è come la salute fisica" dice Vybes solo dopo essersi accertato che i giudici abbiano espresso il loro voto.