"Amici", il Serale al via: in giuria Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario

È tutto pronto per la prima puntata del Serale di "Amici 24". La fase finale del talent di Maria De Filippi prende il via domani, sabato 22 marzo, in prima serata su Canale 5. A giudicare le performance dei talenti in gara per arrivare a decretare l'erede di Sarah Toscano, ci sarà una giuria d'eccezione composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Dopo l'abbandono sul filo di lana di Dandy, sono 15 i ragazzi approdati al Serale che saranno divisi in tre squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Ospiti della prima puntata Gazzelle, Sabrina Ferilli, Gabriele Mainetti ed Enrico Borello.