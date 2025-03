"Amici" verso il serale, i 16 talenti ripercorrono la loro avventura nella scuola

Un’occasione per i 16 talenti per rivivere questi ultimi sei mesi rivivendo i momenti di gioia e quelli di difficoltà, tra lacrime e confessioni. Le forte emozioni, i sentimenti contrastanti, le soddisfazioni e gli importanti traguardi raggiunti: fino ad arrivare alla maglia oro.

Ognuno di loro esprime le proprie emozioni e soprattutto la propria incredulità per essere riuscito ad arrivare al Serale. Per tutti loro questi sei mesi hanno rappresentato un importante momento di crescita e di maturazione.

A ogni allievo è stato chiesto di scrivere le proprie emozioni e i propri pensieri e ognuno li legge davanti agli altri, tra lacrime, abbracci, applausi e sorrisi. Un bellissimo viaggio fatto di duro lavoro, impegno e tanta voglia di crescere come persone e come artisti.