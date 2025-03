I primi a essere messi sotto la lente d'ingrandimento sono gli allievi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Nella sezione canto c'è Antonia, molto forte nell'R&B ma che per la Pettinelli potrebbe avere qualche difficoltà con il repertorio italiano. Anche Jacopo, seppur bravo, non è perfetto: "Credo che non sia versatile e poi è monocorde, non sorride mai. Un po' il principe delle tenebre, non ha molto carisma". Su Chiamamifaro (osteggita a lungo da Pettinelli) la maestra non ha dubbi: "Deve avere un colpo di fortuna per azzeccare una canzone perché è scostante e un po' anonima". Anche Vybes non pare preoccuparla troppo: "Sa cantare solo stornelli e rap, il resto no". Per il reparto danza Lettieri confronta Alessia e Raffaella: "Sono agli opposti, il suo problema è che ha un'espressività non naturale ed è poco fluida. A Chiara riconosce il fatto di essere una ballerina bella e dotata, ma questo potrebbe essere anche il suo punto debole: "La sua danza non è all'altezza delle sue doti, deve liberare l'emotività". Per la maestra il problema di Daniele è invece la mancanza di espressività.