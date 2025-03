A giudicare la gara di canto ci sarà Giorgia. Non ci sono ballo sfide, chi arriva al primo posto andrà davanti ai prof per tentare di prendere la maglia per il Serale. La prima a esibirsi è Chiamamifaro che canta "Generale" di De Gregori e Giorgia trova che la ragazza sia riuscito benissimo a mettere il proprio stile. Trigno si mette alla prova con "L'emozione non ha voce", complimenti anche per lui. Luk3 invece canta "Enhorabuena" e Giorgia ne apprezza l'energia e la consapevolezza. Tocca poi a Vybes che impressiona per la personalità con cui tiene il palco. Poi Senza Cri che canta "The Winner Takes It All" e in questo brano Giorgia ammette che si aspettava uscisse maggiormente dal punto di vista vocale. Deddè canta "Te penso ancora": Giorgia lo invita a trovare una sua personalità, più a fuoco nell'inciso che nella strofa. Dopodiché Giorgia canta "La cura per me", il brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo.