Ad "Amici" Chiamamifaro e Vybes in bilico: andranno al serale?

Passa poi ad Angelica, soffermandosi soprattutto sulla scelta del pezzo: "Ho voluto questo brano perché in alcuni punti è quasi impalpabile, mentre da te non sento mai una variazione di leggerezza. Sento invece imprecisioni, che da te non mi aspetto, e poi sei sempre uguale. Non riesci mai a coinvolgermi in quello che canti, forse non sei ancora sbocciata. Vuoi essere confusa con altre 150 che fanno la stessa cosa? Non esce la personalità, sei sempre nel mezzo. Anche per te a oggi è un no".