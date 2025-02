Canta Jacopo Sol e si aggiudica tre sì: va al serale! Lorella Cuccarini chiama Luk3, ma riceve solo 2 sì, Anna Pettinelli lo stoppa: “Questa esibizione non vale il serale”. Luk3 canta ancora per cercare di convincere tutti. Rudy Zerbi lo elogia e attacca la Pettinelli. “E’ fresco, giovane, carino, ma non merita il serale” insiste Anna. Scatta la lite tra Zerbi e la Pettinelli, la Cuccarini cerca di mettere pace ma non si trova un accordo. “I limiti di Luca sono evidenti – continua Anna – Manca di personalità, di controllo vocale, scrive in maniera scolastica, non impressiona mai”. Anna Pettinelli fa esibire Trigno, che già ha la maglia rossa. Lorella: “Se devo giudicare questa esibizione per me è un no”, Rudy: “Non vale il serale”. Con la seconda canzone convince Lorella, ma non Rudy. Balla l’unica ballerina non infortunata: si esibisce Francesca. “Quella maglia è la risposta a tutte le volte in cui non mi sono mai sentita abbastanza” ha detto la ballerina. “La danza non è forte come la tua faccia” dice Lo. “Sai fare di meglio” dice la Celentano. Francesca balla ancora, riceve l’applauso di tutti e va al serale! Infine, Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli sono ospiti di Maria De Filippi per presentare il film “Follemente”.