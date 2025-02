Ad "Amici" Antonio si è dovuto esibire di fronte al corpo docente di danza, per tentare di andare al serale insieme ai compagni ballerini Alessia, Chiara e Francesco. Prima dell'esibizione la sua insegnante lo rasserena: "Cerca di essere tranquillo e dare quello che puoi dare. Facciamo un esamino per togliere questa maglia rossa. Come primo pezzo vorrei che facessi 'Riptide', dove si vede la tua palese presenza scenica. Sei forte, sei potente e sei un bel ballerino". Dopo averlo visto danzare, Emanuel Lo non è convinto: "A parte due o tre salti carini, è tutto molto debole. La schiena e le gambe non hanno tenuta. Hai un movimento scolastico e poco d'impatto. Per me questa coreografia è un no". Un parere che lascia basita la Lettieri: "Dare ad Antonio del molto debole... Mi sembra palese che il suo punto di forza sia proprio la potenza. Mi sembra tu stia dicendo delle cose assurde".