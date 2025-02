Ad "Amici" Antonia e Alessia volano al serale, Raffaella è la nuova ballerina

Chiamamifaro porta sul palco "You've Got The Love" di Florence And The Machine e poi arriva la ballerina 17enne Asia, che soffre molto l'esibirsi di fronte al pubblico. La performance è un successo per la Peparini: "E' una bomba, una stella che brilla". Tocca a Deddè che colpisce la Blasi per il mix tra inglese e napoletano, mentre dopo di lui Mollenbeck con "Ti scatterò una foto", che per la giudice è però troppo fedele all'originale. Chiara arriva prima in classifica e può quindi accedere al serale se ottiene tre sì, come proposto dalla maestra Celentano. Questo innesca un acceso dibattito con la Lettieri su come debba essere valutata l'esibizione di un ballerino. Chiara convince la maestra, ma non Emanuel Lo che le sbarra la strada verso il serale. Un rifiuto che scatena l'ira della Celentano.