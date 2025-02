Rudy Zerbi ha chiamato Chiamamifaro per fare con lei il punto della situazione. La cantante è stata promossa dai suoi compagni, ma c'è qualcun altro che non la ritiene degna del serale. Insieme a Zerbi l'allieva ha ripercorso tutte le sue esibizioni, puntata per puntata, concentrandosi sui commenti di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La ragazza si è fatta già un'idea su chi potrebbe essere il principale ostacolo: "Penso che potrei avere delle difficoltà con Anna perché so che non sono la sua preferita". Infatti nel corso dei mesi la maestra le ha dato della "gallina stridula", l'ha accusata di essere "scialba e imprecisa" e di avere "il controllo vocale sempre in bilico". Una situazione nera, che di fatto sembra precluderle ogni possibilità. Zerbi le rinnova la propria fiducia e precisa di averle letto le critiche per un motivo preciso: "Voglio darti uno strumento, concentrati sulle cose che ti ho letto". Una volta in casetta Chiamamifaro si sfoga con Antonia e ammette tra le lacrime: "Non credo ci sia margine per farle cambiare idea".