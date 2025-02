La giudice della gara di ballo è Samanta Togni, mentre quelli della gara di canto sono Luca Argentero e Giusy Ferreri. La prima a esibirsi è Alessia. La giudice si complimenta per l'energia ma trova il movimento poco preciso. Jacopo Sol piace a Luca Argentero per la naturalezza con la quale si esprime, Daniele conquista la totale ammirazione di Samanta. Per Giusy Ferreri, Antonia brilla di una luce speciale e apprezza il modo molto personale con la quale ha interpretato la canzone. La giudice di ballo segnala ad Antonio il fatto che sembra pensare ad altro e che il movimento non è così preciso. Argentero ha amato il timbro rock della voce di Trigno, ma ha avuto la sensazione che abbia affrontato la canzone in maniera superficiale. Chiamamifaro si commuove prima di cantare e la sua emozione arriva a Giusy Ferreri. Chiara è piaciuta molto alla Togni per l'espressività e la pulizia delle linee. Luca Argentero si dice molto colpito dalla voce soffice e tagliente di Senza Cri, Vybes porta a casa i complimenti di Giusy Ferreri. Samanta Togni trova che Francesca sia sexy in maniera naturale e apprezza la sua presenza scenica. Argentero valuta positivamente l'esibizione di Luk3 ma Anna Pettinelli rivela, su richiesta di Rudy Zerbi, di aver dato 5 come voto. Giusy spende solo belle parole per Mollenbeck e lo stesso fa Samanta con Dandy, anche se gli consiglia di lavorare su pulizia dei movimenti ed espressività. Luca pronostica per Deddè un grande futuro con live nei palazzetti e negli stadi, e con questo si chiude la gara di canto e ballo.