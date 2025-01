Ad "Amici" inizia il conto alla rovescia per il serale: ecco chi dovrebbe andare

Ad "Amici", oltre alle sfide con gli esterni, i ragazzi devono anche fare i conti con la pressione per l'avvicinarsi del serale. In vista della fase finale iniziano a emergere tutte le loro insicurezze. La ballerina Giorgia non riesce a capire come migliorarsi, mentre Vybes è stanco di essere sempre ultimo in classifica e teme che per questo motivo Rudy Zerbi possa sostituirlo con qualcun altro. La produzione ha quindi chiesto ai ragazzi di valutare i compagni della loro disciplina, per stilare una classifica dei talenti che in questo momento si meriterebbero al serale.