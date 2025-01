Ad "Amici" Vybes ultimo in classifica: "E' una batosta, ora ho paura di Zerbi"

Ad "Amici" il banco degli allievi è sempre in bilico e le sfide sono dietro l'angolo. Nicolò è riuscito a mantenere il suo posto nella scuola, così come la ballerina Giorgia, che pur non essendo perfetta nei movimenti ha convinto con la sua grinta. Adesso chi teme di uscire è Vybes, cantante di Rudy Zerbi. Dopo aver scoperto la classifica degli inediti di Spotify, i ragazzi commentano i risultati. Il più sconsolato di tutti è Vybes che si è piazzato ultimo con il suo "Non mi passa". "Non ti fasciare la testa. Fai musica per il messaggio che vuoi mandare, non per i numerini... questo lo sai anche tu", cerca di consolarlo Trigno. "Ci sta che ti rode il c***, rodeva anche a me. Perché so che ci tieni ai tuoi pezzi". La situazione, però, per Vybes è più complicata. "Non è solo per i pezzi. Questa è una risposta ai dubbi che avevo dentro di me", confessa scoraggiato. "E quali risposte ti dà?", lo incalza Trigno. "Di lasciare perdere...", ammette con tristezza il compagno prima di andarsene.