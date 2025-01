Una volta indossata la maglia ufficiale, Antonio fa il suo ingresso in casetta per conoscere i compagni. Il primo ad accoglierlo, un po' stupito, è Trigno che lo annuncia in grande stile dagli altri: "Ladies and gentlemen... Antonio". "Sono un ballerino di Deborah Lettieri... è successo tutto in fretta. Ho 20 anni e sono un ballerino di modern, ma ho fatto anche latino e altro". Un'informazione che interessa soprattutto Alessia, la latinista ufficiale della casa. "il samba è già pronto", replica lui. Dentro il programma, però, Antonio conosce già qualcuno. Si tratta di Daniele, con cui ha studiato in passato e che lo accoglie con un bacio e un caloroso abbraccio. Tutti insieme guardano poi la sua esibizione e scatta l'applauso.