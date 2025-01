Ad "Amici" Giorgia in sfida contro Riccardo: ecco com'è andata

Nella scuola di "Amici" c'è invece chi sta rischiando il posto a causa della sua condotta. Si tratta di Trigno, a cui la maestra Anna Pettinelli ha sospeso la maglia dopo aver visto alcuni video in cui diceva parolacce e se la prendeva con la produzione. I ragazzi hanno perso la possibilità di usare il telefono dopo aver infranto più volte il regolamento, raccontando all'esterno i contenuti del programma prima della messa in onda. Il cantante era andato su tutte le furie, paragonando la scuola a un carcere. Trigno nell'ultima settimana non ha fatto lezione e non ha partecipato all'ultima puntata. Dopo la pausa, la maestra vuole sapere da lui cos'ha imparato da questa esperienza. "Mi è mancato non venire a cantare. Ho capito che le mie reazioni sono sbagliate, è una parte di me che cerco di combattere ogni giorno. Non so l'origine di questa rabbia da dove venga, io sono un ragazzo fortunato". La Pettinelli decide di restituire la maglia, consigliandogli però di incanalare questo suo lato nella musica.