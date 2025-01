Ad "Amici" Trigno a rischio per comportamenti scorretti

Dopo le punizioni arrivate per la mancanza di pulizia, la produzione ha deciso di non consentire più l'uso del cellulare agli allievi. I ragazzi hanno comunque potuto contattare le loro famiglie attraverso il videobox e, dopo il primo giro di telefonate, vengono convocati in studio per avere chiarimenti. "Dobbiamo parlare di una cosa molto seria e importante", esordisce la maestra Celentano. "In questa scuola avete a disposizione professionisti, lezioni private, vitto, alloggio e potete promuovere i vostri inediti. Inoltre avete la possibilità di avere moltissimi passaggi televisivi, che sono importanti per il vostro lavoro. Avete tutto quello che serve per poter pensare con serenità al vostro futuro".