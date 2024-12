"Amici", caos in casetta: provvedimento disciplinare per quattro ragazzi

Nella scuola di "Amici" tiene ancora banco la questione pulizie, un problema che ogni anno si ripresenta puntuale. Dopo che la questione è stata affrontata nella puntata di domenica, con una serie di allievi mandati in sfida come punizione per la mancanza di ordine e pulizia, Nicolò ha chiesto di parlare con la prof Pettinelli, ritenendo ingiusto che lui fosse stato mandato in sfida quando non era peggio di altri nell'aiutare in casetta. Il risultato è che la prof ha chiesto alla produzione di verificare e così un analogo provvedimento disciplinare viene preso per Senza Cri, Francesca, Luk3 e Daniele. Qualcuno la prende con filosofia, qualcun altro meno bene. Ma quello più in crisi di tutti è proprio Nicolò che scoppia a piangere pentendosi di aver parlato con la Pettinelli e dicendo che non era ciò che voleva.