Per il canto comincia Antonia che canta “I say a little prayer“. Sia i Ricchi e Poveri che Britti si complimentano con lei.

Si torna al ballo con Alessia a cui Todaro dice: “Hai carisma, si vede che balli con passione. Occhio alle spalle, tecnicamente vai un po’ a sporcare il movimento. Devi ballare meglio…“. Ma la Celentano non ci sta: “Lei è la due volte campionessa del mondo…” e per dimostrarlo al giudice e non sminuire la sua allieva, le fa fare un passo a due ‘fuori sfida’ con Umberto che dice: “Personalmente lavoro con Alessia da settembre e penso sia tecnicamente preparatissima, è un piacere lavorare con lei. Vedo in te una grandissima consapevolezza del tuo corpo e della tecnica“. “Non era mia intenzione sminuire“, chiude Raimondo.

Vybes canta “Io non m’annoio“ di Jovanotti e Alex Britti si complimenta: "Hai un flow tutto tuo. Mi sembra di sentire il nuovo Jovanotti!"

Francesca per il ballo si prende i complimenti di Todaro: “Mi sei piaciuta, sei generosa quando balli“.

Mentre per il canto si esibiscono prima Chiamamifaro e poi Senza Cri, che piacciono molto sia ai Ricchi e Poveri sia ad Alex Britti, sorpreso da Senza Cri: “C'è un contrasto delizioso tra il tuo look e il canto. Hai un aspetto in cui sembri molto casuale, ma quando canti non c'è niente al caso. Tutto è molto curato“.

Chiara per il ballo piace molto a Todaro che però dice: “Hai un sacco di classe, eleganza e talento ma sembra che tu non ne sia consapevole. Per me sei pazzesca.“ Questo giudizio dà l'assist a Emanuel Lo che evidenzia il lavoro che dovrebbe fare Alessia con se stessa suscitando l'irritazione della Celentano.

Per il canto tocca a Mollenbeck. Complimenti dai Ricchi e Poveri e Angelo dice: "Vedo che si diverte“, mentre Angela: "E’ normale avere un po’ di tensione“. Ilan fa la sua prima esibizione nella squadra della Pettinelli. Alex Britti gli dice di aver avvertito molta tensione e angoscia mentre cantava, nonostante la buona tecnica.

A questo punto Ilan coglie l'occasione per dire la sua dopo l'esclusione dalla squadra di Zerbi: “Sarebbe stato meglio se mi avessi sostituito una settimana fa. Non ho avuto tempo per mettermi in gioco“. Ma Zerbi gli risponde che ha ritardato perché voleva aiutarlo e dare il meglio. Devi lavorare sui tuoi blocchi...": Interviene Maria De Filippi che si rivolge a Ilan e dice: “Ci sei rimasto male? Fai prima a dirlo, è umano dirlo“.

Passo a due per Daniele con Mchele. A Todaro piace molto e lo vede già in finale.

Esordio per Jacopo Sol nella gara cover e riceve i complimenti dai Ricchi e Poveri. Luk3 invece canta “Pensare male” dei The Kolors ed Elodie e provoca un po' di confusione tra i giudici. Per I Ricchi e Poveri Luk3 ha cantato bene ed è un personaggio: "Devi crederci ancora un po' di più".

L'ultimo allievo per il canto è Nicolò al quale Alex Britti dice di averlo trovato un po' spigoloso e controllato.

I Ricchi e Poveri si esibiscono nel loro brano natalizio.



Per il ballo vince Chiara, secondo Daniele, terze a pari merito Alessia e Francesca, ultimo Alessio.

Per il canto al primo posto Antonia, al secondo Senza Cri, al terzo Jacopo, quarto Vybes e due quinti a pari merito Luk3 e Nicolò, sesto Mollenbeck, settimo Ilan e ottavo Chiamamifaro. In sfida Chiamamifaro e Alessio.