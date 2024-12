A giudicare i cantanti c'è Christian De Sica mentre per i ballerini ci sono Alberto Matano e Gabriele Rossi. Si parte con la danza e con Alessia, reduce dall'aver vinto i campionati del mondo, Matano è "rapito" dalla sua esibizione. Si prosegue con Senza Cri che presenta una versione molto personale di "Zombie" dei Cranberries. De Sica la trova "pronta per il palcoscenico". Tocca quindi ad Alessio per la danza e Gabriele Rossi trova che "in questo stile" sia "un drago". Vybes, di cui De Sica apprezza "la cazzimma". Si torna alla danza con Dandy che porta a casa grandi complimenti. Antonia conquista De Sica con "Rescue me", mentre Daniele viene giudicato da Matano "un danzatore nato". Trigno si cimenta con "Firenze (Canzone triste)" di Ivan Graziani e De Sica lo trova "ancora un pochino insicuro, impaurito dal palco". Tocca quindi a Chiamamifaro che canta "La donna cannone" di De Gregori e riceve i complimenti per come se l'è cavata con "un brano molto difficile". A Francesca Gabriele Rossi consiglia di "osare di più", mentre Nicolò chiude la gara con un'esibizione notevole nonostante un abbassamento di voce.