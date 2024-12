Ad "Amici" Cuccarini e Pettinelli si scontrano durante i casting

Ad Anna Pettinelli non va giù che Luk3 mantenga il posto nella scuola di "Amici", nonostante arrivi spesso ultimo in classifica. Per questo motivo aveva chiesto alla sua insegnante Lorella Cuccarini di rivedere insieme tre aspiranti allievi che l'avevano colpita durante i casting. All'appuntamento, però, la Cuccarini non si presenta e la produzione consegna ad Anna una lettera da parte sua. "Non ho ritenuto opportuno venire all'incontro. Non mi serve la balia per ricordarmi dei ragazzi e questa tua iniziativa mi ha messo in difficoltà con Luk3", spiega la Cuccarini nella missiva.