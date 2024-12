"Amici", Vybes e le tecniche di seduzione per conquistare Francesca

Nella Casetta di "Amici" si lavora sodo tra ballo e canto. Ma c'è tempo anche per l'amore. Lo sa bene Vybes che non riesce a nascondere la sua cotta per Francesca. Il cantante prova un approccio con la ballerina che però scivola via e allora chiede aiuto ai compagni che dispensano consigli sulle tecniche di seduzione.