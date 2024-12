Ad "Amici" Ilan si mette a nudo ed emoziona Zerbi

Ilan ha però un'idea per uscire dalla situazione: "Vorrei cantarti una canzone, 'Delicato' di Zucchero. E' una canzone che mi fa pensare al mio patrigno. Credo possa aiutarmi a tirare fuori qualcosa, è la canzone che può rendermi vulnerabile". Zerbi gli dona alcuni preziosi consigli per ottenere l'effetto che desidera: "Non ti voglio vedere impostato. Devi essere quello che hai nella pancia, nel cuore e nella gola". Il ragazzo, però, non riesce a sciogliersi e così l'insegnante tenta un'altra strada: "Vuoi metterti a nudo? Allora togliti felpa e maglietta. E se la vuoi far sentire a me, guardami in faccia quando la canti, non chiudere gli occhi". L'allievo riesce a fare suoi i suggerimenti di Zerbi e dà vita a una performance emozionante e disperata, che tocca nel profondo sia lui che Zerbi.