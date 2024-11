Antonia parla quindi della musica: "È sempre stata dentro di me. Il canto è una delle poche cose che mi fa vivere per me, io sono nata per fare questo. Amici potrebbe rappresentare tutte le cose che ho sempre voluto. Uscita da qui vorrei riuscire a non fregarmene di quello che pensano gli altri, perché mi mandano giù. Essere anche più matura nel mio rapporto con gli altri, anche perché questo potrebbe farmi stare meglio con me stessa".