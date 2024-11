Ad "Amici 24" per Luke3 è un momento davvero difficile. Il cantante è in sfida per la terza volta e dovrà superare più di un ostacolo. La prof Anna Pettinelli, in collegamento, gli mostra gli sfidanti e lo provoca aggiungendo senza mezzi termini che sono più forte di lui e che meritano più di lui di stare nel talent. la reazione non si fa attendere, il ragazzo prima millanta che il suo singolo sta andando bene in radio e poi Luke3 crolla, di nuovo, in lacrime sfogandosi con i compagni. Come reagirà la sua prof Lorella Cuccarini?