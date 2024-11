Ad "Amici" Luk3 scoppia in lacrime e si chiude in bagno: interviene Maria De Filippi

Quando Luk3 resta nuovamente solo in bagno, seduto su una panca a piangere, è la volta dell'intervento di Maria De Filippi, che lo invita a lavarsi la faccia e a uscire.

"Se la delusione e il pianto parte perché non te l'aspettavi, parliamone con tranquillità. Ma non dubitiamo del pezzo che cantiamo" gli ha detto. Allora il giovane ha spiegato: "La roba dei compagni passa in secondo piano, poi ne parlerò anche con loro. Da alcuni mi sento preso in giro per quello che poi mi vengono a dire. Quello non avrebbe provocato questa cosa". Allora la De Filippi gli domanda cosa abbia davvero provocata una reazione così forte: "Il fatto che ti dicano sempre che sei piccolo, che scrivi da piccolo...?". Luk3 conferma che è proprio questo: "Capisco che sto facendo una cosa importante, non voglio che uscito da qua rimanga solo "un ragazzino che fa canzoncine", perché faccio anche altro. Questa è stata l'ennesima conferma".

La De Filippi prova quindi a confortarlo dicendogli che proprio questo è un "pensiero da adulto, che tanti ragazzi passati di qua, di età diverse, non hanno avuto. Ti auguro di vivere di questo, il fatto che tu abbia questa consapevolezza ti fa onore. Ma non ti deve bloccare perché é giusto che tu, alla tua età, scriva da ragazzo della tua età. Non pensare che Jovanotti, dal suo primo pezzo non sia cambiato, scrive altre cose adesso (...) Sarebbe assurdo che tu a 18 anni scrivessi come quando scriverai a 30 anni. La freschezza di quello che scrivi corrisponde al periodo che vivi, all'esperienza che hai".

E allora Luk3 replica: "Ed è proprio per questo che ho paura di non poter dimostrare alcune cose..." E poi aggiunge: "Quando scrivo, lo faccio a casa da solo...". A questo punto Maria De Filippi lo invita a scrivere qualcosa subito, per esprimersi, a non lasciarsi schiacciare dagli eventi. Un invito che Luk3 accoglie subito dicendo che è proprio quello che avrebbe voluto fare. ... Poi riscoppia a piangere e conclude: "Non vorrei che passi che faccio questo per altri motivi. Non rinnego il mio inedito e questa roba mi spingerà a fare sempre di più... ".