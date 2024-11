"This is me", Diana Del Bufalo e la passione per Rudy Zerbi: "Mi è sempre piaciuto"

Chi non ha avuto una "cotta" per il proprio insegnante? Lo sa bene Diana Del Bufalo che, nella prima puntata di "This is me" ha ricordato la sua vecchia passione per Rudy Zerbi. L'attrice e cantante, infatti, con Silvia Toffanin ha rivissuto i tempi in cui aveva partecipato ad "Amici": proprio lì, nel 2010, conosce Zerbi, che era tra i suoi professori. Da lì nasce una passione che Diana non ha mai nascosto, anzi.