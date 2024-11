"This is me", Irama: "Amici mi ha dato la possibilità di far ascoltare le mie canzoni"

Irama è il secondo ospite di "This is me", programma in cui Silvia Toffanin ripercorre i successi degli artisti nati all'interno della scuola di "Amici". Nel corso della sua intervista, il cantante ha ricordato il suo percorso nella scuola, preceduto da un momento difficile della sua carriera. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2016, infatti, il cantante firmò un contratto discografico che però poi decise di interrompere in quanto non si sentiva abbastanza valorizzato secondo la sua opinione. Poi nel 2018, l'approdo alla scuola di "Amici" che concluse con la vittoria del programma.