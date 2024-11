"This is me", Emma: "Ad Amici solo io e Maria De Filippi sapevamo della mia malattia"

Emma è la prima ospite della prima puntata di "This is me", il programma condotto da Silvia Toffanin che celebra gli artisti usciti dalla scuola di "Amici". La cantante, molto emozionata nel tornare nel luogo in cui è partita la sua carriera nel mondo della musica, ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo ingresso nella scuola: "Stavo uscendo dalla prima battaglia contro il cancro e quindi ero in una fase di fragilità e debolezza - ha raccontato -. Per me era stato anche un segnale, come a dirmi: 'La musica non sarà mai la tua strada, cercati un lavoro normale'. Mia mamma chiamò la redazione di "Amici" e io ho ricevuto la chiamata dalla redazione che mi aveva chiamato per un provino il 2 giugno. Da lì mi è cambiata la vita".