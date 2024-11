Nello studio di "This is me" ospiti i grandi personaggi che oggi fanno parte della storia della musica e della danza nel nostro paese e all’estero. Silvia Toffanin ripercorrerà il loro percorso artistico, per molti partito proprio da "Amici". A quanto riporta "Chi" ad aprire le danze ci sarà Emma, ma nel corso delle puntate saranno ospiti tanti grandi nomi della musica italiana come Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie, Stash, Irama, Alberto Urso e Giordana. Spazio anche ai professionisti della danza come Giuseppe Giofrè, Elena d’Amario e Giulia Stabile. Non mancheranno infine i talenti più freschi dell'ultima edizione come Sarah, Mida, Petit, Marisol e Holden.