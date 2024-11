C'è "Feeling" tra Tiziano Ferro ed Elodie: il primo singolo insieme

Tiziano Ferro ha portato l`R&B nel mainstream italiano e senza di lui il pop di oggi sarebbe diverso. Elodie, con la sua presenza scenica ha dato il via a una nuova ondata pop al femminile che ha invaso il nostro Paese. I due artisti sono per la prima volta insieme in "Feeling", il nuovo singolo in uscita venerdì 8 novembre in radio e in digitale. Fuori in contemporanea anche il videoclip ufficiale di questa collaborazione, già anticipata nelle ultime settimane da alcuni indizi sui rispettivi canali social dei due artisti.