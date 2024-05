Via social, Tiziano Ferro ha risposto a Mara Maionchi che in un'intervista in tv ha affermato che il cantautore non ha capito che incontrarla sia stata una fortuna e che "sia io che mio marito l'abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è".

Il post di Tiziano Ferro Tiziano Ferro ha continuato poi spiegando: "Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l'hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema". Poi il cantautore di Latina, che ha postato anche un video in cui i due si abbracciano, ha aggiunto: "Ho digitato 'Tiziano Ferro Mara Maionchi' e sono uscite circa 55mila voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web - in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo". Ha poi concluso il suo post lapidario: "Che peccato, che tristezza".

Le dichiarazioni di Mara Maionchi Intervistata da Francesca Fagnani, Mara Maionchi si era liberata di alcuni sassolini. Alla domanda "Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?", la temuta quanto amata discografica italiana è stata netta: "Tiziano Ferro". Da sempre nota per non avere peli sulla lingua, ha poi spiegato i suoi motivi: "Perché non ha pensato che sia io che mio marito l'abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è".