L'importanza degli amici Un messaggio che Ferro rivolge ai suoi fan e a chi, come lui, si trova ad attraversare un periodo difficile della propria vita. "Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente e ad alta voce: 'Sono caduto'", aggiunge il cantante: "Il mondo, la gente, hanno tanto a cui pensare. Magari non si sono accorti che sei a terra semplicemente perché non hai fatto rumore. Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona sola, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi e...".

E' quello che è successo a lui, un amico si è "voltato" e Ferro ha voluto condividere le sue parole cariche di incoraggiamento: "Non ho mai conosciuto una persona così corretta, leale, pazza, creativa, divertente, intelligente, progressista, educata, passionale, intelligente, sensibile, energica, va beh devo andare avanti? No... Tanto hai capito. Hai dei valori che si trovano raramente in giro", scrive l'amico del cantante. E poi continua così: "E questo nella società di oggi sembra un difetto, ma domani sarà ancora una volta la cosa giusta. Ci saranno persone felici di lavorare con te, perché è quello che vuoi (e che meriti). E mi sembra che qualcosa che volevi tu sia riuscito a ottenerlo. It's just a matter of time. Tvb. Sono a LA anche se LA non l'ho mai vista. Sono là con te. Scrivimi, chiamami quando vuoi e lo stesso posso fare io se vuoi, in libertà".

Tiziano risponde così, ammettendo il momento di debolezza che sta attraversando: "E questo, questo, non sarebbe mai successo se non avessi abbracciato questa debolezza".

Nella storia successiva un altro messaggio: "Condividiamo alcune caratteristiche di un carattere complicato, lo sappiamo, ma di queste sicuramente una non credo sia così negativa: il carattere di m***a che non ci fa mai crollare davvero anche se perdiamo braccia e gambe che poi come lucertole facciamo rinascere da noi stessi. Sei Tiziano Ferro c***o! Prenditi il tempo che ti serve e facciamogliela vedere al mondo chi sei".



Un periodo complicato per Tiziano Ferro, chi è il manager con cui ha collaborato per 23 anni e con cui ha chiuso Negli ultimi sei mesi del 2023 Tiziano Ferro ha dovuto affrontare una serie di ostacoli e momenti difficili. E anche il 2024 non è cominciato all'insegna della positività. Pochi giorni fa infatti la notizia della rottura del sodalizio professionale con il suo storico manager Fabrizio Giannini. I due hanno annunciato la fine della loro collaborazione sui social: "È finita un'epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie", scrive il cantautore sulla sua pagina Instagram. "Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obbiettivi per entrambi. Grazie Tiziano Ferro", aveva scritto poco prima il manager, postando una foto ad un concerto dell'artista. Instagram



Lo sfogo su Instagram e il blocco artistico A Natale Ferro aveva nuovamente affidato ai social un lungo sfogo e in un video aveva confessato il difficile momento che stava attraversando: "Ciao a tutti ragazzi. Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, però è un anno un po' particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica". E poi: "Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa, ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po' e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare". L'artista aveva però lasciato uno spiraglio di speranza aggiungendo: "Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita - spiega - io sono qua per dirvi che sono certo che l'anno che arriverà sarà un anno di cose nuove, che spero di fare con voi. E' stato un anno speciale, un anno molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui e ho comunque la possibilità di ammirarvi, anche se da lontano. Torneremo vicini, non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia è qua, la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini: è semplicemente un Natale diverso. Ricorderò questo Natale perché sarà stato quel Natale in cui non si canta più insieme per una volta, ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme. Vi voglio bene, perché mi siete stati vicini".

Il divorzio dal marito Victor, ecco perché Ferro si è separato A settembre l'annuncio del divorzio dal marito Victor, dopo sette anni d'amore e 4 di matrimonio. Il messaggio shock era arrivato, a sorpresa, con un lungo post pubblicato dal cantante sul suo profilo Instagram e rivolto ai suoi fedeli follower: "Adesso i miei bambini sono la priorità", spiegava l'artista scusandosi per dover disdire tutti gli impegni presi in Italia, in particolar modo la presentazione del suo romanzo. "Questo momento buio passerà, spiega: "e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita... della nostra vita".

Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono diventati papà nel febbraio 2022.





La fine del matrimonio e la scelta fatta per i figli Dopo aver annunciato il divorzio il cantante ha raccontato di aver fatto questa scelta "per salvare i miei figli Margherita e Andres". E ha poi spiegato le ragioni che lo hanno costretto a rimandare il viaggio in Italia previsto ad ottobre 2023 per presentare il suo primo romanzo "La felicità al principio": "Perché non posso portarli con me in Italia? Le leggi italiane non c'entrano, è colpa delle norme americane", e ha poi aggiunto: "Non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me".