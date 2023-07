Tiziano Ferro rassicura i fan: "Non sono in ansia, non ho paura"

Tiziano Ferro aveva già spiegato di aver ricevuto la diagnosi tempo fa ma, contrariamente al parere dei medici, ha deciso comunque di non rimandare il TZN 2023 tour . "Per me era la cosa più importante" ribadisce nel nuovo post Instagram. "E il tour è stato bellissimo".

Non siate preoccupati

"So che siete preoccupati per me, non lo siate" continua l'artista sui social. Informando poi sui controlli medici da effettuare: "I dottori mi rivedranno tra un paio di mesi perché adesso ho sforzato molto la voce. Tra due mesi capiremo come procedere" spiega, ringraziando tutto il personale medico, compresa la logopedista, che gli hanno permesso di salire sul palco per ogni esibizione. E, a conferma che andrà tutto bene, il cantautore annuncia che a breve arriveranno alcune novità. Sarà, dunque, solo uno stop momentaneo: Tiziano Ferro tornerà presto.