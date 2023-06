"Mi gridò brutto fr***io e poi scappò" Sul palco Ferro ha tirato fuori una lettera e ha raccontato al pubblico la volta in cui fu vittima di un attacco omofobo: "Volevo leggere una cosa, che non riguarda esclusivamente la discriminazione sentimentale. Riguarda tantissimi gradi di discriminazione, contro i quali dobbiamo combattere ogni giorno".

"Un paio di anni fa un ragazzo, sorpassandomi da destra, mi gridò brutto fr***io schizzando via come il perfetto codardo che era", ha ricordato l'artista. "E' la cosa che mi rende maggiormente rabbioso di fronte a questi soggetti, perché hanno tutti in comune un elemento: la vigliaccheria".

"Avrei voluto sbranarlo" "Io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettarli, gli omofobi, se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi e guadarmi negli occhi. Attendere le conseguenze dei loro insulti", ha continuato tra le urla dei fan. "Invece no. Un'offesa gratuita, volgare e magari pubblica, e poi la fuga. Io avrei voluto sbranare quel pusillanime, ridurlo a terra per poi infierire. Restituire le offese, urlare forte per aggiungere terrore al dolore. Terminare solo quando avrei visto quell'idiota vittima della peggior mortificazione: essere umiliato da un fr***io".