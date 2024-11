Al via "This Is Me" condotto da Silvia Toffanin: gli ospiti della prima serata

Mercoledì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, al via il programma evento di questo autunno in tv: “This Is Me”, racconto in tre puntate che vede protagonisti tantissimi talenti del canto e della danza che hanno mosso i primi passi all’interno del talent show più longevo del piccolo schermo, "Amici". Lo show condotto da Silvia Toffanin è il racconto di com’è nato il sogno, da dove è partito e come si è evoluto.