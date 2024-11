"Amici", Teodora e Luk3 vanno in sfida per la terza volta

Si inizia dal ballo e la prima ad esibirsi è Alessia, molto apprezzata da Anbeta, che la trova consapevole, non improvvisata, una ballerina che ha studiato. Per il canto c'è invece TrigNO che canta “Il mio canto libero” con barre create da lui. Al Bano apprezza l’innesto. e si congratula. Si torna al ballo con Alessio, che si esibisce dopo la dimostrazione di Giulia e riceve i complimenti di Anbeta, che dice di apprezzare di più la parte superiore, più morbida, bravo. Senza Cri canta “Non me lo so spiegare” di Tiziano Ferro in modo molto personalizzato. A giudicarla è Brunori Sas che loda la capacità della cantante di fare suo il pezzo. Per il ballo tocca al nuovo allievo Dandy subentrato nella squadra della Lettieri al posto di Rebecca. Anbeta dice di non aver amato molto la musicalità del ballerino.

Chiamamifaro canta 100 messaggi di Lazza, suonando al pianoforte e Brunori commenta di averla trovata in difficoltà nella prima parte, ma quando poi è esplosa, grande interpretazione. Francesca balla “Tu no” di Irama. Anbeta la trova intensa, preparata e dinamica. Per il canto è la volta di Antonia, che lascia Al Bano a bocca aperta: "vorrei fare un duetto con te, un disco con te, complimenti!”. Anche Brunori la apprezza. Quando balla Teoadora Anbeta è un po' critica su alcuni passaggi in cui trova che la ballerina sia solo tecnica e non movimento. "Devi essere più naturale nelle tue espressioni”. Ilan si esibisce con "Dubbi non ho" e Al Bano gli dice: ""Sei sulla buona strada" e poi c'è Luk3, che canta alla chitarra. Di lui Brunori Sas dice di aver visto una certa fragilità vera da "cantante triste come me" e lo incoraggia a proseguire nello scrivere canzoni. Daniele balla il nuovo singolo di Damiano David e Anbeta lo loda dicendo che è esattamente quello che intendeva co Teodora: "Qui c'è tecnica e musicalità". Si passa a Diego con “You’re the reason” e poi a Nicolò che canta un pezzo di Adele, “Someone like you”.