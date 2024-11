Ad "Amici" Rebecca va in sfida anticipata: ecco com'è finita

La comunicazione della prof di ballo Deborah Lettieri ha deciso di parlare da sola con Rebecca per rivelarle la decisione di anticipare la sfida, prevista per domenica. La prof di ballo spiega alla sua allieva che a convincerla di questa scelta sono stati alcuni atteggiamenti di Emanuel Lo, che lei non ha approvato: "Sei in sfida e mi ronza in testa l'atteggiamento che Emanuel ha avuto con Francesca", dice Deborah: "Tu sai come si svolge? Noi facciamo i casting, prendiamo ragazzi che per noi sono dei talenti, il nostro lavoro è dare spazio al talento. Quando ci sono sfide, la produzione va a pescare tra i ragazzi che noi abbiamo riconosciuto come talenti. L'atteggiamento di Emanuel non mi è piaciuto perché è assurdo che pallini una ragazza, poi questa vince la sfida giudicata da qualcuno di esterno, e la tieni in sala la sera a farla lavorare", ha continuato. "Dopo cinque giorni la lasci a qualcun altro. Sono atteggiamenti che a me non appartengono, che trovo irrispettosi e scorretti". Quindi proprio perché sei in sfida ho chiesto se c'era già uno sfidane per te e ho voluto incontrarlo, conoscerlo per capire se questa persona potrebbe davvero lavorare con me...". Quindi le rivela il nome: "Preferisco io dirti chi è, perché è forte, molto bravo e comunicativo. So che tu lo conosci: è Dandy". La prof cerca di incoraggiare la sua allieva, che è piuttosto frastornata dalla notizia: "Siccome tu sei qui già da nove settimane, sei a tuo agio, hai i pezzi pronti ho deciso di anticipare la sfida. Sei forte, sai cosa devi fare, sai su cosa devi spingere..."