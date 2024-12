Nel nuovo appuntamento con "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi, giunto alla decima puntata, Luk3 ha vinto le sfide e ha protetto il suo banco, ma poi nella classifica si è ritrovato ultimo insieme a Diego e dunque è nuovamente in sfida. Nella gara di canto al primo posto c’è Senza Cri, in quella di ballo in vetta Dandy, all’ultimo gradino Chiara. Ospiti in studio Enrico Nigiotti e Mattia Briga, due ex allievi del talent, mentre J-Ax è stato giudice di canto e Giorgio Madia per il ballo.