Ad "Amici" non è un mistero che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli siano delle insegnanti molto diverse. Lorella cerca sempre di proteggere i suoi allievi per permettere di farli crescere (come è avvenuto la scorsa edizione con la giovanissima Sarah Toscano), mentre la Pettinelli richiede ai suoi ragazzi risultati concreti per poter mantenere il banco nella scuola. Per questo non approva che Luk3, cantante della Cuccarini, frequenti ancora la scuola nonostante sia spesso ultimo in classifica. In queste settimane le critiche della Pettinelli hanno mandato in crisi l'allievo, sempre più sotto pressione.