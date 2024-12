Ad "Amici" Deddè, Jacopo Sol e Mollenbeck sono i nuovi allievi

Deddè e Jacopo non sono gli unici nuovi arrivati della scuola. Di recente è infatti entrato anche il cantante Mollenbeck, che ha soffiato il banco a Diego. L'allievo di Lorella Cuccarini era stato mandato in sfida dopo essersi classificato ultimo nella gara tra i cantanti. In studio non è riuscito a convincere il giudice Carlo Di Francesco, che ha preferito assegnare il posto al rivale. Mollenbeck è quindi entrato a far parte della squadra di Lorella