Ad "Amici" i ragazzi puniti conoscono il loro destino: chi va in sfida e chi no

Nicolò non è d'accordo e chiede di parlare con la Pettinelli, un incontro a cui assistono anche gli altri allievi.

"Non sono ordinato", dice: "In puntata ho alzato la mano ma da quando sono uscite le fasce ci ho ripensato. Se io devo prendere la maglia va bene, ma allora devono prenderla anche altri... non mi sento meno di molti di loro che non hanno ottenuto la maglia... ".

Per la Pettinelli in realtà non c'è uno di più uno di meno, a parte i tre che puliscono sempre, ma che non riescono ad imporsi sugli altri. Manca organizzazione. Per Nicolò, perché ci sia giustizia allora, deve essere un discorso di fasce. La Pettinelli comunica che ne parlerà con la produzione.

Una volta concluso il colloquio gli allievi e Nicolò si scontrano. Il ragazzo sottolinea che non volevo denunciare nessuno, che non era sua intenzione, ma in molti non la pensano così e gli dicono che avrebbe dovuto parlare solo per sè senza mettere in ballo gli altri.