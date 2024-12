Pausa per le sfide e si passa alle gare odierne. A giudicare quella di ballo è Eleonora Abbagnato mentre i cantanti vengono giudicati da una commissione composta da Paola Turci, Gabry Ponte e Nicolò De Devitis. Si comincia con il ballo e con Alessia che riceve i complimenti per la sua eleganza. Si prosegue con Jacopo Sol la cui interpretazione viene molto apprezzata da De Devitis. Tocca quindi a Daniele e l'Abbagnato ne riconosce il talento. Bene anche Senza Cri con "E salutala per me" mentre Dandy viene bocciato dall'Abbagnato: "Non trovo niente di interessante - gli dice -, trovo tutto visto e stravisto". Gabry Ponte trova Antonia "intensa e profonda". Di Chiara la giudice apprezza lo stile ma la invita ad "aprirsi di più e a lavorare". Vybes rilegge "Casa mia casa tua" di Ghali e tutti i giudici apprezzano molto le sua barre e il suo carattere. Tanti complimenti per Francesca e per come è "espressiva e sincera". Mollenbeck presenta una versione rallentata di "Save Your Tears" di The Weeknd. Tocca quindi a Deddè che canta "Destri", concludendo così la gara di oggi.