Ad "Amici" è arrivato il Natale... ma continuano le sfide

Tocca ad Antonia con "Giganti", su un amore totalizzante, che conquista tutti per "la grandissima voce e un potenziale enorme. Amici è solo il punto di partenza per te" e per "il testo e la interpretazione che sono molto belli". A chiudere arriva Jacopo Sol con "Complici" che viene apprezzato per "la bella performance" e per la scelta di "un pop-blues contemporaneo". Una volta rientrati in casetta scoprono la classifica: al primo posto c'è Antonia con una media di 7 e mezzo, poi Mollenbeck (7), Deddè (6,9) e infine Jacopo Sol (6,4). I ragazzi si radunano poi con i compagni sulle gradinate per scambiarsi auguri e regali di Natale.