"Amici 24", Nicolò vince la sfida e resta nella scuola

Gara di canto e di ballo, con i ragazzi della scuola giudicati rispettivamente da Alessandro Cattelan e Rebecca Bianchi. Il primo a esibirsi è il ballerino Alessio, che è piaciuto a Rebecca soprattutto per la sua energia. Segue Jacopo Sol che si guadagna i complimenti di Cattelan. Francesca convince Rebecca con la sua performance, il consiglio è quello di lasciarsi andare di più. Antonia piace molto ad Alessandro, soprattutto per il controllo che ha della propria voce. Alessia riceve i complimenti della giudice per la presenza scenica, che la invita a cercare più delicatezza. Chiamamifaro è molto emozionata prima di esibirsi ma alla fine riesce a portare a casa i commenti positivi del giudice. Rebecca Bianchi apprezza molto Chiara per doti fisiche ed eleganza e la invita a credere in sé stessa e lavorare di più. Sulla sua performance si accende il dibattito tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Cattelan apprezza l'atteggiamento e la presenza di Luk3, dando il la a Rudy Zerbi per una discussione con Anna Pettinelli. Rebecca riconosce a Dandy dinamica, fluidità e potenza ma ha dubbi sulla versatilità del ballerino. Deddè è piaciuto a Cattelan, ma per niente a Rudy Zerbi che esterna il suo pensiero senza peli sulla lingua. Vybes piace a Cattelan per la scrittura del pezzo, anche se poi critica l'arrangiamento. Daniele ballando conquista la giudice, che gli perdona qualche sporcatura tecnica. Mollenbeck piace a Cattelan, che però lo invita a lavorare di più sull'interpretazione. Nicolò piace moltissimo a Cattelan, che gli consiglia di scegliere bene le canzoni da cantare nel corso della sua carriera.