Ad "Amici" Alessandra Celentano mette in difficoltà Dandy

Il compito è una coreografia di modern, in cui dovrà dimostrare di riuscire a eseguire qualche passaggio tecnico. Dandy la guarda insieme ai suoi compagni e sono tutti convinti che ce la possa fare. Una volta in sala prove, però, il ballerino inizia ad avere i primi dubbi e ne parla con la sua insegnante Deborah Lettieri. "Mi sto stressando perché non riesco a fare la coreografia come vorrei. Mi impegno, ci provo ma non riesco. Il mio corpo non metabolizza i movimenti", ammette scoraggiato il ballerino. La maestra crede che il compito serva per spronarlo a dare il massimo, cosa che sta facendo, indipendentemente dal risultato che non potrà essere perfetto. "Come ci sono voluti anni nel tuo stile, ci vogliono anni nel modern e nel classico per imparare una tecnica di base. Di tecnica ce n'è e ci devi lavorare, ma devi darti tempo". Per la Lettieri il problema è principalmente nella testa e, infatti, quando Dandy riacquista sicurezza in se stesso anche la coreografia inizia a prendere forma.