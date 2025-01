A giudicare i ballerini sarà Garrison, mentre per i cantanti ci sono Ornella Vanoni e Dardust. Per i cantanti è un giorno importante perché presenteranno i loro pezzi. Ma si inizia con il ballo e con Alessio e Garrison lo definisce "imponente e carismatico". Per i cantanti rompe il ghiaccio Antonia con il suo nuovo inedito, "Dove ti trovi tu". La Vanoni apprezza la sua voce ma la invita a "spiccicare meglio le parole". Si torna alla danza con Chiara che unisce classico a moderno ballando sulle punte su "Bad Guy" di Billie Eilish e Garrison apprezza molto. Luk3 presenta "Valentine" che Dardust trova "fresco e radiofonico" anche se sente che "manca un po' di profondità". Per il ballo Alessia viene apprezzata da Garrison anche se l'ha trovata un po' intimidita dal partner. Affermazione che scatena un battibecco con la Celentano. Vybes canta "Non mi passa" e a Dardust piace come è stata impostata la narrazione del testo. Garrison critica Giorgia per "problemi di pulizia" ed Emmanuel Lo sbotta: "Stai giudicando in maniera non corretta". Trigno canta "Maledetta Milano" ricevendo i complimenti della Vanoni. A Garrison piace molto come Francesca balla su un canto folk che ricorda la sua Sicilia. Chiamamifaro canta "O.M.G.": la Vanoni assegna un bell'8. Daniele balla con Elena D'Amario e Garrison commenta con un "good job!". Nicolò presenta "Ying & Yang" che Dardust "trova carino ma manca quell'elemento di imprevidibilità". Il brano di Deddè si intitola "Periferia": per Dardust il brano ha una poetica raffinata e lo giudica il migliore fin qui ascoltato. Tra i cantanti non c'è Senza Cri, influenzata, il cui inedito si intitola "Tutto l'odio". Si torna al ballo con Dandy e Garrison elogia la sua pulizia e la comunicazione: "Arrivi a tutti!". Jacopo Sol presenta la sua "Complici": Dardust lo invita a lavorare sul suono e sulla contemporaneità anche se trova che se la sia cavata con la scrittura. La canzone di Ilan è "Sangue blu": Dardust nota che le premesse della strofa vengano a mancare nel ritornello, dove ci si aspetta qualcosa che non arriva. Mollenbeck canta "Male", la Vanoni apprezza, Dardust invita a lavorare di più sulle rime, spesso ingenue.