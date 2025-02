Francesco e Asia: ecco chi sono i nuovi allievi di "Amici"

Durante la puntata Emanuel Lo ha presentato a colleghi e allievi Francesco. Sulle note di "Ritornerai" il ballerino ha mostrato tutto il suo talento, conquistando anche il cuore di Alessandra Celentano. La maestra ha assistito con un sorriso sornione all'esibizione e infine ha commentato: "E' molto bravo, mi piace molto. L'avrei preso anche io, quando un ballerino è bravo lo dico". Dopo l'entusiasmo iniziale, Francesco ha incontrato Emanuel per mettersi al lavoro in vista del serale. "Sei proprio il ballerino che cercavo", ammette senza peli sulla lingua l'insegnante. "Tecnicamente sei meraviglioso, hai un movimento riconoscibile. Ti trasformi in qualche modo, penso che sei tieni gli occhi sull'obiettivo tu qui dentro possa battere tutti". In casetta i compagni osservano l'incontro, felici per l'ingresso ma anche un po' preoccupati dal rivale.