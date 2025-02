Un concetto che poco dopo sottolinea in saletta anche la maestra Celentano: "Ogni volta che verrà un maestro di latino ci sarà sempre una critica. Questa cosa devi mettertela in preventivo. A me sei piaciuta, c'è stata qualche piccola sbavatura che non è da te". Su questo punto Alessia svela finalmente qual è stato il vero problema: "Non mi scivolavano le scarpe, ma in quel momento non me la sono sentita di dirlo perché poteva sembrare una scusa". La maestra apprezza il fatto che non l'abbia detto e le rinnova la sua fiducia: "Sono molto convinta di te e stai lavorando molto bene".